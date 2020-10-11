في اليوم العالمي للفتاة.. «ماعت» تسلط الضوء على وضع الإثيوبيات

أصدرت وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة بحثية عن حقوق الفتاة الإثيوبية؛ لتسليط الضوء على أوضاعها وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها كنموذج لما تتعرض له للفتيات في القارة الإفريقية، في سياق اليوم العالمي للفتاة.ركزت الورقة على أربعة محاور أساسية توضح ما تعانيه الفتاة في إثيوبيا وهم: التعليم وختان الإناث، بالإضافة إلى الصحة الإنجابية والجنسية نتيجة ارتفاع زواج الأطفال في أثيوبيا.بالنسبة للتعليم، أرجعت الورقة انخفاض نسبة انخراط الفتيات في التعليم ما بعد الثانوي إلى العديد من العوامل، أبرزها الأعراف التقليدية للجنسين والعنف ضد الطالبات.كما أشارت بشكل خاص إلى تجاهل الظروف الخاصة لاحتياجات الفتيات ذوات الإعاقة مما يمنعهم من استكمال دراستهم. أما بالنسبة لختان الإناث أشار المسح الصحي إلى أن 65٪ من الفتيات والنساء في إثيوبيا، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عامًا قد خضعن لممارسة الختان. كما أعلنت الورقة أن 40% من الفتيات في إثيوبيا يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا وأضافت تفاصيل عن هشاشة وضعف نظام الرعاية الصحية للنساء والفتيات، وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة أثناء مرحلة الحمل وأثناء الولادة وما بعدها.ومن جانبها، صرحت هاجر منصف مديرة وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة، أن تراجع مؤشرات التنمية في إثيوبيا له تأثير جسيم على الأطفال والفتيات بشكل خاص حيث عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من ناحية وعدم إعطاء أولوية لتنفيذ أجندة 2030 من الناحية الأخرى من شأنه التأثير على جميع جوانب الحياة اليومية للفتاة من الفقر، الصحة، الغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الحقوق الأساسية وهو ما ظهر في بعض الإحصائيات التي تضمنتها الدراسة.الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.