589 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان العراقي

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان "العراق"، اليوم الأحد، تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 55 ألفا و745 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) - أن مستشفيات إقليم كردستان سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 حالة؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1992 حالة، مشيرة إلى شفاء 34 ألفا و880 حالة.