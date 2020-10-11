«دوري المظاليم».. إغفال تطبيق لوائح الأمان يودي بحياة اللاعبين

كابتن إحدى فرق الدور الثالث: لا تحضر سيارة الإسعاف في دوري المظاليم إلا لفرق قليلة جدًا.

اتحاد الكرة يطالب هيئة الإسعاف بتخفيض تكلفة توفير السيارات في المباريات.

دكتور إصابات ملاعب: إذا لم تتواجد سيارة الإسعاف وطبيب مختص فيجب أن لا تبدأ المباراة.

في الدقيقة 38 عندما أحرز فريق أهلي فارسكور الهدف الثاني نزل كابتن الفريق أكرم حفيلة يحتفل مع اللاعبين، وانتهت الاحتفالات داخل الملعب، وخرج كل من في المستطيل الأخضر وتبقى اللاعبون يستكملون شوطهم الأول، وسط هذا المشهد سقط أكرم حفيلة أرضًا، ولم يعلم أحد ما أصابه.كل من في المكان يهرول نحوه في محاولة لإسعافه بالطرق التقليدية لأن سيارة الإسعاف ليست متواجد في الملعب، لم تجد محاولات إسعافه، فنقله بعض اللاعبين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوقفت المباراة لحين الاطمئنان عليه، لكن أصر اللاعبون على استكمال المباراة والفوز بها لأن هذا ما كان يريده وبشدة، بعد أن تأكدوا أنه يتم رعايته بالمستشفى، وانتهى الشوط الأول وأثناء فترة الاستراحة جائهم خبر الوفاة وانسحب اللاعبون من المباراة، لكن الحكم وإداري الفريق أصر على استكمال اللقاء.لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي يسقط فيها لاعب داخل المستطيل الأخصر ويلقى حدفه بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف، فمازال الكابتن مدحت مهدي المدرب العام لفريق مركز شباب البدرشين، التابع لمحافظة الجيزة، يتذكر اليوم الذي توفى فيه شريف محمد عكاشة لاعب الفريق.هرع مهدي متفاجئًا بعد سقوط عكاشة دون أي احتكاك ليجدوه قد بلع لسانه، محاولات كثيرة لإنقاذه بالطرق التقليدية بعدما بلع لسانه لكنهم فشلوا لينجح الحضور في إحضار سيارة لنقله إلى أقرب مشفى ويبعد مسافة كيلو متر عن ملعب المباراة لكن تُوفيّ.لا يوجد المال كافى ليستأجروا سيارات الإسعاف لتكون متواجدة خلال المباريات التي يستضيفها نادي البدرشين على ملعبهم فالدعم الذي يصلهم قليل جدًا، للدرجة التي جعلتهم يلغون العقود وأصبحوا يدفعون للاعبين 500 جنيه شهريًا ومنهم من هو متزوج ويعول أسرته، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على الجهاز الفني؛ فلم يكن يضم طبيبًا في واقعة وفاة عكاشة، ثم جاء بعدها طبيب متطوع للعمل معنا قبل أن يتم التعاقد مع إخصائي يحصل على 500 جنيه بالشهر أيضًا.غياب سيارة الإسعاف كان سيتسبب في وفاة لاعب آخر كما هو الحال مع فقيد الملاعب عكاشة، عندما التقى فريق البدرشين بنظيره بولاق، حيث ابتلع لاعب من الفريق المنافس لسانه وسقط على الأرض، ساعدوا اللاعب في إخراج لسانه، ثم ذهبوا معه للمستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف لنقله والآن هو بأفضل حال.المادة رقم 6 من قواعد السلامة والأمان في ملعب أي مباراة رسمية تابعة لاتحاد كرة يتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'.وتنص المادة على عدة اشتراطات يجب الالتزام بها، بخصوص أمن وسلامة الملعب عند استضافة أي حدث رسمي منها ماورد في البند رقم 3 الذي شدد على ضرورة التوصل لاتفاق بين السلطات المحلية على خطة التأمين.البند رقم 3 من المادة 6 أشار إلى أن مزيد من التفاصيل ستكون في المادة رقم 10 بالقواعد ذاتها وبالانتقال للمادة 10 وجدنا أن البند الثاني منها ينص على: 'لابد أن يكون هناك تشاور بين أمن الاستاد وشرطة الإطفاء وخدمات الإسعاف والسلطات الصحية المحلية والحكومية، للاتفاق على خطة عمل لجميع حالات الطوارئ المحتملة."أقوم بتدريب الناشئين منذ عام 2016 ولم تتواجد سيارة إسعاف في أي مباراة شاركنا بها".. بهذه الكلمات بدأ الكابتن عبدالرحمن مدرب إحدى فرق دوري الدور الثالث الذي أصر على وصفه بدوري المظاليم حديثه موضحًا أن سيارات الإسعاف متوافرة لكنها لا تأتي إلى لفرق وهذه الفرق قلة قليلة جدًا.وتابع عبدالرحمن: «نحاول أثناء المباريات توعية الاعبين بأهمية حياة كل فرد في الملعب وأنهم أخوة يتشاركون في الإنسانية، بالإضافة إلى دول الحكم في تهدأة أجواء المباراة كي لا يكون طريقة اللعب خشنة من أي جانب، ومن الممن أن يصاب أحد اللاعبين إصابة تُجلسه في سريره لعدة أعوام فنحاول نشر الروح الرياضية وتعليمهم أن يراعوا بعضهم البعض».وأضاف: «لا يمكن الاعتماد على هذا مستقبلًا لأنه من الطبيعي أن تحدث إصابة ملاعب لأي شخص داخل المستطيل الأخضر ولهذا يجب أن تخفض هيئة الإسعاف من سعر إيجار سيارة الإسعاف في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة في زيادة الدعم المقدم لمراكز الشباب لسهيل استئجار سيارات الإسعاف في جميع مبارياتهم.في العام الفائت وتحديدًا اليوم العاشر من شهر أكتوبر خاطب اتحاد الكرة هيئة الاسعاف؛ لتخفيض تكلفة توفير سيارات إسعاف خلال المباريات.وفي السياق، قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن هيئة الإسعاف رفعت تكلفة السيارة في المباراة الواحدة من 250 جنيها الى 750 جنيها مع وضع شرط بدفع كامل التكلفة عن كل المباريات دفعة واحدة مقدمًا، موضحًا أن اتحاد الكرة سيخاطب الهيئة لتخفيض التكلفة."عملت كثيرًا في دوري المظاليم وأعلم جميع مشاكله" بهذه الجملة أشار محمد علام الطبيب المختص بإصابات الملاعب إلى أن دوري المظاليم لا تحظى الفرق المشاركة به بالدعم الكافي، ولكن لا يجب أن يكون هذا الشماعة التي تعلق عليها هذه الفرق مصائبهم، لأن سيارة الإسعاف والطبيب المختص إذا لم يتواجدا في الملعب فليس هناك أهمية للكرة التي يلعبون بها، فالسلامة يجب أن تكون في البداية دائمًا.أضاف علام، سيارة الإسعاف دونها لا توجد مباراة وبالتحديد في مباريات الناشئين لأنه في هذه المباريات تحدث كوارث وبالتأكيد لا يوجد سيارة إسعاف لإسعافهم في الحالات الحرجة، ويكونوا محظوظين إذا تواجد طبيب مختص في الملعب، وفي أغلب الأحيان يتعاملون معهم بمدأ وضع الثلج على المنطقة المصابة أو رشه رزاز الثلج.أوضح علام، أنه من المفترض على حكم المباراة قبل بداية أية مباراة التأكد من وجود سيارة الإسعاف ورجال الأمن والمسعفين والأطباء المختصين، وفي حالة تأكد الحكم من عدم توافر إحدى وسائل الأمان هذه، يجب أن يقوم بإلغاء المباراة لهذا السبب حرصًا على سلامة كل من هو داخل الملعب لأن حياة الأشخاص أهم من المتعة الكروية بكثير.مؤسس صفحة "دوري الدرجة التالتة والرابعة": لو يمتلك الحكم ذرة ضمير يجب أن يلغي المباراة في حالة عدم وجود سيارة الإسعاف.في هذه المحطة تواصلنا مع أحد اللاعبين في دوري المظاليم ومؤسس صفحة دوري الدرجة التالتة والرابعة، والذي لم يود ذكر اسمه كي لا يتعرض للاإقصاء من فريقه حيث قال: إن ما يحدث في دور الدرجة الثالثة أو الرابعة على حد سواء لا نجد فيه سوى الإهمال والاستهتار بحياة المتواجدين داخل المستطيل الأخضر، لأنني تقريبًا لا أتذكر متى كان آخر مباراة لعبتها وكانت سياراة الإسعاف متواجدة بمحيط الملعب.تابع، يجب أن تُنفذ اللوائح والقوانين من خلال الحكام الذيين يمتلكون ضميرًا حاضرًا والمتابعين للمباراة، بالإضافة إلى أن الحكم يجب أن لا يطلق صافرة البداية قبل أن يتأكد من وجود سيارة الإسعاف والطبيب في حالة استدعى الأمر التدخل الفور، لأن هناك حالات في بعض الأحيان لاتسمح بنقلها إلا بعد تلقيها الإسعافات الأولية.أضاف، في كثير من الأحيان نقوم بدفع إيجار الملعب وسيارة الإسعاف ونأتي إلى الملعب ونتفاجئ بعدم وجود سيارة الإسعاف، وتقريبًا لا نعلم أين يذهب ثمن إيجار سيارة الإسعاف، وفى الغالب لا يتم إعلام هيئة الإسعاف بمواعيد مبارياتنا ولا يصلهم المال مقابل سياراتهم.