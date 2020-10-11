مديرة مدرسة تنظف فصول أرمنت استعدادًا للعام الجديد (صور)

وتعليقات دعم للمديرة بجانب المطالبة بتكريمها.



وأشاد الجميع بدور مديرة المدرسة الذي ضرب اروع مثال للتحضر والأخلاق والتواضع.



وحملت مديرة المدرسة الأدوات اللازمة المساحة والخرطوم بداخل فناء المدرسة وجمع القمامة، وما تلاها من عملية التنظيف الشاملة، والتي تمثلت في تنظيف الفصول والطرقات ودورات المياه، والدرج؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.

حرصت منى يوسف، مدير مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، بمحافظة الأقصر، على تنظيف أرضيات المدرسة؛ لعدم وجود عمال ما حدا بها للتوجه للمدرسة ونظافتها وذلك للاستعداد للعام الدراسي الجديد.وانتشرت على مواقع التواصل صورة مديرة المدرسة بمركز أرمنت وهى تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولاقت الصورة التي تم نشرها، لمديرة المدرسة كثيرًا من الاستحسان