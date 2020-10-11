تقارير: إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

تعرض فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجده في معسكر المنتخب التونسي المقام الآن.





وأشارت بعض التقارير الصحفية في تونس إلى أن زميل فرجاني ساسي، اللاعب سيف الدين خاوي أصيب هو الآخر بعدوى الفيروس، خلال تواجده بالمعسكر أيضاً.





وكان فرجاني ساسي انضم إلى معسكر منتخب نسور قرطاج خلال الأيام الماضية استعدادا لخوض مواجهتين، الأولى كانت أمام منتخب السودان، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز تونس بثلاثة أهداف دون رد.



