فرج عامر: حديث السيسى كشف حجم المخططات التى تهدد مصر

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصراحة الرئيس السيسي للشعب المصري خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، والتي كشف فيها عن المخططات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، وإصراره على أنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يأذي شعب مصر من سيدات ورجال وشباب وأطفال.وأضاف "عامر" في بيان صادر عنه اليوم، أن الجماعات المأجورة تهدف إلى زعزعة وأمن واستقرار مصر، لتنفيذ أجندات قذرة، وذلك يتم عن طريق إعلام مضلل وفاسد، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم يُدرك هذه المخططات ولا يتأثر حديثهم الكاذب، لأننا شعب مثقف وكافة المشروعات والانجازات التي نشهدها الآن تدل على كذبهم وافترائهم.وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنه لا يمكن هدم مصر من الخارج مثلما أوضح الرئيس السيسي في كلمته اليوم، ولكن حرب مصر من الداخل إذا توقفنا عن الإنجازات والمشروعات واستمرار مشروعات التنمية التي بدأها الرئيس السيسي والحكومة بعد ثورة ٣٠ يونيو.