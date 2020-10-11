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الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:00 م
المحامي طارق جميل سعيد
عماد سليمان
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قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه.
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