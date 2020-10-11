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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد الرافعي لـ«الدستور»: بركات «روح المنسى» وراء تكريمى من الرئيس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:58 م
أحمد الرافعي
أحمد الرافعي
حسن أمين
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أعرب الفنان أحمد الرافعي عن سعادته بتكريمه، صباح اليوم، في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الرافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن إحساسه بالوقوف أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لا تستطيع الكلمات وصفه، مشيرا إلى أن هذا التكريم فخر كبير بالنسبة له، خاصة أنه في بداية مشواره الفني.

وأضاف أن هذا التكريم يعتبر تكليلًا لنجاح مسلسل "الاختيار" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في شهر رمضان الماضي، قائلا: "بركات روح الشهيد أحمد المنسي وراء نجاح جميع أبطال المسلسل.

وكان من بين المكرمين: أمير كرارة ودينا فؤاد وإسلام حافظ وباهر دويدار، وعدد من المشاركين بالمسلسل الذي عرض خلال رمضان الماضي.

وأعرب كل فرد من المشاركين في العمل عن سعادتهم بتواجدهم في العمل وتواجدهم اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"الاختيار" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

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