مستشار البيت الأبيض: التحفيز المالى ليس ضروريا للتعافى من كورونا

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الأحد، إن اتفاق التحفيز المالي ليس ضروريا لتعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس سيواصلون المباحثات.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كودلو في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد: "حسنا، لا، لا أعتقد أنه ميت (الاتفاق) على الإطلاق..كل ما أقوله هو أن بعض المساعدات المستهدفة ستقطع شوطا طويلا في الوقت الراهن".وبعد أسبوع من إشارات متغيرة صادرة عن الرئيس دونالد ترامب بشأن حجم التحفيز وكيفية الحصول إليه، قال كودلو إن وزير الخزانة ستيفن منوشين قد يزيد عرض الإدارة في المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.وتم سؤال كودلو عن دعوة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم بأول الأسبوع الماضي للحكومة بالمزيد من الإنفاق من أجل حماية التعافي، قال كودلو إنه (الإنفاق) "مجرد جعل الأمريكيين يتجاوزون فترة صعبة من الزمن.. لا أريد أن أحلل، لكن لا أعتقد أن التعافي يعتمد عليه".وقال، كودلو، في التصريحات التي أوردتها اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء، إن الولايات المتحدة ستسجل نموا اقتصاديا قويا في الربعين الثالث والأخير، متعافية من الهبوط القياسي في الربع الثاني.