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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخدمات البيطرية: ضبط 30 طن لحوم فاسدة خلال أسبوع

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:13 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
عبدالناصرمحمد
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 30 طنا و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة.

وأوضحت أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء" حيث تم تحرير 69 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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