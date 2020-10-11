لزراعة: تدريبات مكثفة لإنتاج الأجنة وتطبيقات البيوتكنولوجي بـ«بحوث الصحراء»

نفذت شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء اليوم، البرنامج التدريبي المكثف حول «أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليًا» حيث تم تدريب 250 من طلاب وطالبات كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطبي البيطري من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان.وعقدت الشعبة برنامجا تدريبيا حول «الجديد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإنتاج الحيواني» واشتمل على العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية أيضا، كما أوضح الدكتور رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن أن البرامج التدريبية تعتمد في إعدادها على تزويد المتدربين بالحديث من التقنيات وتعريفهم بجهود مركز بحوث الصحراء بهذه المجالات وعرض بعض ما توصل إليه البحث العلمي محليا ودوليا في مجالات اهتمام البرنامج التدريبي.وأوضح الدكتور أحمد لطفي هاشم رئيس قسم فسيولوجيا الحيوان والدواجن، حرص مركز بحوث الصحراء على إتاحة الفرصة للتدريب العلمي وليس اقتصار التدريب على الدراسة النظرية فقط.وقال الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز تأتي ضمن خطته في خدمة المجتمع والتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية بمصر، مؤكدًا دعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهذه الجهود وتأكيده على أهميتها في رفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية بالتخصصات الزراعية بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل وضرورة تأهيل الشباب في مختلف المجالات.