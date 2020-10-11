«الصحة» تفحص حاسة السمع لـ 4750 رضيعًا بكفر الشيخ (صور)

قامت الإدارة الصحية بمطوبس في محافظة كفر الشيخ بفحص حاسة السمع لـ 4750 طفلًا رضيعًا بالمركز منذ بداية المبادرة وحتى الأحد لتصبح الإدارة الصحية بمطوبس في مقدمة الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة من حيث عدد الأطفال الذين تم فحصهم.يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج فقدان السمع للاطفال من عمر يوم وحتى عمر 28 يومًا، للاطمئنان على صحة السمع لديهم، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.ووجهت الإدارة الصحية بمطوبس الشكر لجميع الفرق المشاركة على مَجهودهم في هذا العمل الذي يهدف إلى الاكتشاف المبكر لأي مشاكل بالسمع لدى الأطفال كما وجهت الشكر لجميع فرق الإشراف بالإدارة والمديرية على مجهودهم المتواصل في الحملة.