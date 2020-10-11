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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

منتجات قصور الثقافة تشارك لأول مرة بمعرض «تراثنا»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:34 م
منتجات قصور الثقافة
منتجات قصور الثقافة
آلاء حسن
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تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة لأول مرة في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

تتضمن المنتجات مجموعة مميزة من منتجات الورش الحرفية والتراثية للهيئة منها نتاج ورش المشغولات الجلدية، الطرق على النحاس "فن الريبوسيبه"، أشغال النسيج المستحدث التى أقيمت بالملتقيات الثقافية والفنية لشباب المحافظات الحدودية والملتقيات العمالية، وبمنتجات الحصير والسجاد.

تهدف الهيئة عبر منتجاتها الحرفية والتراثية إلى الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية الهامة من الاندثار وتشجع الشباب على تعلم هذه الحرف وإتقانها وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، كما تهدف إلى إحياء الحرف التراثية ومساعدة صغار مُصنعي الحرف التراثية واليدوية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم وذلك للحفاظ على العمالة الفنية في هذا المجال والعمل على زيادتها.

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