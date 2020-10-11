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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

للناشرين.. فتح باب الاشتراك بمعرضى المنصورة ودار الأوبرا للكتاب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:49 م
سعيد عبده
سعيد عبده
آلاء حسن
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، فتح باب الاشتراك بمعرضي المنصورة ودار الأوبرا للكتاب، ومن يرغب في الاشتراك عليه التواصل مع إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب اعتبارا من اليوم حتى الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.

يأتي وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة بشأن تنظيم سلسلة من المعارض الداخلية لتنشيط حركة تسويق الكتاب المصري.

وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم الأحد: أنه قد ورد إلينا كتاب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن إقامة معرض المنصورة الأول للكتاب خلال الفترة من 20: 30 أكتوبر 2020 بحديقة شجرة الدر بكورنيش المنصورة بمحافظة الدقهلية بحد أقصى 18 مترا للجناح.

وتابع: كما تقرر تنظيم معرض دار الأوبرا الأول للكتاب خلال الفترة من 1: 9 نوفمبر 2020 بساحة دار الأوبرا بنظام البرجولات، ويمكن مشاركة أكثر من دار نشر في برجولة واحدة.

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