الشرطة البيلاروسية تعتقل عددا من المتظاهرين في مينسك

اعتقلت الشرطة البيلاروسية عددا من المتظاهرين، اليوم الأحد، في بداية مظاهرات متجددة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك.واعتقل نحو 100 شخص، بينهم صحفيون، ظهر اليوم، حسب منظمة حقوق الإنسان "فياسنا"، كما استخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، حسب ما ذكره موقع "توت. باي" الإخباري.وأظهرت صور ومقاطع فيديو مجموعات كبيرة من الأشخاص تتجه نحو وسط مينسك، وقامت عناصر من الأمن ترتدي زيا أسود بضرب المتظاهرين ودفعتهم إلى حافلات صغيرة.وأفاد مراقبون بأنه تم إغلاق إنترنت الهواتف المحمولة في بعض الأحيان، حيث تسعى السلطات إلى منع المتظاهرين من الاتفاق على طرق يسلكونها.كما تم إغلاق العديد من محطات المترو في مينسك، لمنع الأشخاص من الوصول إلى وسط المدينة، وتم إغلاق تقاطع بوسط المدينة.وهذا هو الأسبوع التاسع على التوالي من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في 9 أغسطس، والتي ادعى فيها لوكاشينكو، أنه حصل على 80% من الأصوات، بينما تقول المعارضة إن الفائز الحقيقي هو الزعيمة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات.