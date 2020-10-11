رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة البيلاروسية تعتقل عددا من المتظاهرين في مينسك

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:42 م
الشرطة البيلاروسية
الشرطة البيلاروسية
وكالات
طباعة
اعتقلت الشرطة البيلاروسية عددا من المتظاهرين، اليوم الأحد، في بداية مظاهرات متجددة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك.

واعتقل نحو 100 شخص، بينهم صحفيون، ظهر اليوم، حسب منظمة حقوق الإنسان "فياسنا"، كما استخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، حسب ما ذكره موقع "توت. باي" الإخباري.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مجموعات كبيرة من الأشخاص تتجه نحو وسط مينسك، وقامت عناصر من الأمن ترتدي زيا أسود بضرب المتظاهرين ودفعتهم إلى حافلات صغيرة.

وأفاد مراقبون بأنه تم إغلاق إنترنت الهواتف المحمولة في بعض الأحيان، حيث تسعى السلطات إلى منع المتظاهرين من الاتفاق على طرق يسلكونها.

كما تم إغلاق العديد من محطات المترو في مينسك، لمنع الأشخاص من الوصول إلى وسط المدينة، وتم إغلاق تقاطع بوسط المدينة.

وهذا هو الأسبوع التاسع على التوالي من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في 9 أغسطس، والتي ادعى فيها لوكاشينكو، أنه حصل على 80% من الأصوات، بينما تقول المعارضة إن الفائز الحقيقي هو الزعيمة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات.

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

اكتشاف معادن متبخرة فى هواء كوكب خارج المجموعة الشمسية

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
نرمين يسر
«السقا مات» ورمزية الموت والحياة
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
المزيد

الثقافة

جاليري آزاد يحتفي بـ«ملتقى البرلس»

للناشرين.. فتح باب الاشتراك بمعرضى المنصورة ودار الأوبرا للكتاب

منتجات قصور الثقافة تشارك لأول مرة بمعرض «تراثنا»

الغناء للوطن بصوت الشباب في حضرة الأمير طاز