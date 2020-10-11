مسئول بريطاني: وصلنا لنقطة تحول في أزمة كورونا ويجب التحرك الآن

قال نائب كبير مسئولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان-تام اليوم الأحد إن بريطانيا وصلت إلى "نقطة تحول" في أزمة فيروس كورونا وإنه يجب على البلاد التحرك الآن لوقف تكرار ما حدث سابقا، داعيا الناس إلى اتباع القواعد.ومع زيادة عدد حالات الإصابة وتسارع وتيرتها، وخصوصا في شمال انجلترا، يعكف الوزراء على إعداد مجموعة جديدة من القواعد لمحاولة معالجة الأزمة والتي ستتضمن منح المزيد من الصلاحيات للقادة المحليين لتتبع انتشار الفيروس.وقال فان-تام في مقال رأي إن انتشار كوفيد-19 ينتقل حاليا من الفئات العمرية الأصغر إلى كبار السن في المناطق الأكثر تضررا "وتماما مثلما يأتي الليل بعد النهار، ستتبعه الآن زيادات في الوفيات".وأضاف: "في معركتنا الوطنية ضد كوفيد-19، وصلنا إلى نقطة حاسمة مماثلة لما كنا عليه في مارس؛ لكن يمكننا منع التاريخ من أن يعيد نفسه إذا تحركنا جميعا الآن".وقال: "نحن في وسط جائحة شديدة والمواسم ضدنا. بشكل أساسي، نحن نواجه رياحا معاكسة... لم تتغير مبادئ كيفية الحفاظ على معدل انتقال منخفض للعدوى"، مكررا رسالة موجهة إلى الناس بضرورة غسل الأيدي ووضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.وتشهد بريطانيا، التي لديها أحد أعلى معدلات الوفيات من فيروس كورونا في أوروبا، ارتفاعا في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محليا لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذا النهج.