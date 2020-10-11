المستشار الاقتصادي لـ«الوزراء»: الحكومة ستعلن تفاصيل الإصلاح الهيكلي قريبًا

قالت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، جيهان صالح، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعرض قريبًا الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في الفترة المقبلة، للبناء والحفاظ على ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عملت عليه البلاد خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد الكلية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.وأضافت «جيهان» خلال كلمتها بـ«منتدى سياسات المستقبل»، أن الإصلاحات الهيكلية ستكون معروفة للكل قريبًا جدًا.وقالت: «طوال السنوات الماضية أجرينا برامج إصلاحات اقتصادية كثيرة جدًا، وكانت المؤشرات الاقتصادية تتحسن، ثم يحدث «دروب»، مرجعة ذلك لعدم إجراء إصلاح هيكلية، بالتزامن مع الإصلاحات المالية.. واحنا أخدنا في اعتبارنا الكلام ده».وأضافت: «نريد سماع رأي الأكاديميين ومجتمع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بخصوص الإصلاح الهيكلي، لتتكامل الجهود جميعًا، بما يدعم جهود ومستهدفات الدولة المصرية لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي».وأكدت أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة المصرية إعلان تفاصيله للرأي العام قريبا مبني على احتياجات من أرض الواقع.وأوضحت أنه لا يمر شهر دون أن يجلس رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية (المصنعين والمصدرين) ليعرضوا بكل صراحة وشفافية مخاوفهم ومشاكلهم وطموحاتهم، وما يحتاجونه لدعم الاقتصاد المصري.وأشارت إلى أن الحكومة استمعت لآراء ومقترحات كثيرين من الشخصيات الفاعلة والمفكرة والقطاع الصناعي والاستثماري، مضيفة: «بناخد المقترحات ونبني عليها، والمواطن هو رقم واحد لدى الدولة والحكومة».وأضافت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنّ الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطن، ومستوى رفاهية أفضل للمواطنين.وأوضحت أنّه لا يليق أبدا وجود معدلات الفقر أو معدلات بطالة متدنية، وهو أمر عملت عليه الحكومة المصرية، وتواصل العمل، متابعة: «إحنا عايزين مستوى معيشة أفضل، وتعليم وصحة أفضل، ومساحة للمواطن أفضل، ولأول مرة منذ فترة نجد المستويات من التخطيط العمراني التنمية المكانية التي تعمل عليها الدولة، وتعمل على تنفيذها».وقالت إن الإصلاحات ستوفر مزيد من البيئة الجاذبة للاستثمارات، مضيفة: «المستثمر الأجنبي جاي عشان يكسب.. والدولة هتسانده.. ويجب أن يشعر أن الاستثمار في مصر أمر يستحق».وأوضحت أن هناك أخرى كثيرة تسعى لجذب المستثمرين وإعطائهم حوافز، ويجب أن نكون على قدر المنافسة، وأن المجموعة الاقتصادية للحكومة حددت 7 قطاعات اقتصادية يعود إليها الفضل الحقيقي في زيادة الدخل القومي للبلاد، منها التشييد والبناء والنقل والتجارة والتجزئة والتجارة والصناعة والزراعة واللوجستيات.وشددت على ضرورة أن تكون صناعتنا وصادراتنا منافسة في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنه لا يوجد بديل عن تعميق الصناعة، لتحدث زيادة في الصادرات، بما يرفع الدخل القومي للبلاد.وأشارت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التي تهتم الدولة به، وأنه لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل بعد، لكنه قطاع «بيعلي وينزل» ويجب أن نعتمد على قطاعات مثل الصناعة، مشددة على أن الصناعة ملف من أهم الملفات على طاولة المجموعة الاقتصادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا.وقالت إن الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يبذلون مجهودا كبيرا في تبسيط التطور الاقتصادي وجهود الحكومة المصرية عبر "إنفوجرافات" و"فيديوجرافات" لتوصيل جهود الدولة في شكل مبسط للمواطن، بالإضافة للجهود التوعوية المختلفة التي تقوم بها الدولة المصرية.وأردفت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يشعر بجهود الحكومة حين يذهب لتلقي خدمة، فيقضيها بشكل مميكن في "5 دقائق" بدلا من استغراق فترة طويلة في إنجازها، وأن تقدم له الخدمة بشكل أفضل كثيرا مما كان يتم من ذلك.وأوضحت أن التحدي الذي تواجهه الحكومة حاليا في مختلف المجالات التي تعمل عليها، أن الملفات التي تعمل عليها تستغرق وقتا حتى يظهر أثرها على أرض الواقع.وأضافت "صالح" أن الإنجازات التي يراها المواطن المصري حاليا هي نتاج مجهود سابق عملت عليه الدولة المصرية، مضيفة: "والحاجات اللي بتتعمل دلوقتي هتبان مستقبلًا".وأكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سعت لتحويل "محنة كورونا" للعمالة غير المنتظمة لـ"منحة".وأوضحت أن المنحة التي صرفتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، هي مساندة من الدولة لأبنائها ممن فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن قاعدة البيانات التي سجلتها الحكومة المصرية للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا "عمرنا ما كنا نحلم بيها"، لافتة إلى أن تلك القاعدة تضم العمالة، وأماكنهم، والقطاعات التي يعملون بها، ومن ثم يُمكن الربط بين تلك العمالة والفرص المتاحة لعملهم سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى الجديدة.ولفتت إلى أن الحكومة المصرية رصدت انخفاض معدلات الاستهلاك في المجتمع المصري مؤخرا، ومن ثم تم إطلاق المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، موضحة أن الاستهلاك سيعود للارتفاع بعد زيادة دخل المواطنين.وأكدت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أحد أقل معدلات الانخفاض في النمو الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالدول الأخرى، مضيفة: "إلا أننا منقبلهوش".وأضافت أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة للاقتصاد في المجالات التي تتواجد فيها فرص، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي حال حدوثها؛ فإنها تعني انخفاض الدخول والاستهلاك، مضيفة: "ومستوى الدخل هيرتفع من الإصلاح، وزيادة فرص العمل الحقيقية".وأوضحت أننا نعاني من مشكلة تتمثل في أن البطالة في مصر لصغار السن أكثر من الكبار، ومن ثم تنتهج الحكومة سياسات لخلق فرص عمل موجهة للشباب المتعلم من صغار السن، خصوصًا أن أغلبية السكان في مصر من الشباب.وأشارت إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة لإعادة هيكلة الحكومة، مشددة على أن مصر بها خيرات كثيرة، ولكن هناك تحديات ما زالت موجودة، وبالتالي نعمل على مواجهتها، وأنه لا يوجد بديل عن الإصلاح الهيكلي التي تتجه الحكومة المصرية لتنفيذها في الفترة المقبلة.ولفتت إلى أن كثير من المواطنين كان لديهم "سقف توقعات أكبر وأعلى بكثير مما تحقق"؛ وبالتالي يجب توعية الرأي العام على أهمية توعية الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلاد، موضحة أننا حققنا نجاحات في "الإصلاح"، ولكن ما يزال هناك "تحديات".وأشارت إلى أهمية ألا تكون توقعاتنا "أعلى من اللازم"، ولكن يجب أن تكون توقعاتنا وفق الظروف المحيطة بنا، وظروف عالية وداخلية، ونحاول ندير التوقعات بشكل صحيح.وأوضحت أن الدولة المصرية لم تكمل طوال تاريخها 3 سنوات بمعدلات نمو اقتصادي عالية بسبب الأزمات والتحديات التي قد تواجهنا، وآخرها أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أننا حققنا معدلات نمو أزيد كثيرًا من معدل النمو السكاني في الفترات الماضية، وكان اتجاه متوقع استمراره لولا "أزمة كورونا"، وهو "صدمة خارجية".ولفتت إلى تراجع معدل الاستهلاك العائلي، ما يعكس ارتفاع نسبة الفقر كما أعلنت الدولة، مشيرة إلى تراجع التضخم ليبلغ 9.2% في عام 2019، حيث تراوحت بين 2.4% كأقل قيمة، وبين 6.8%.وأوضحت أن الدولة المصرية نجحت في خفض عجز الموازنة، وهناك فائض أولي، كما أننا حققنا نجاحات كبيرة في خفض الدين المحلي من 95% إلى 69% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن الدين الخارجي انخفض لـ30% بعدما كان 41.1%.وأشارت إلى أن إجمالي الفوائد والأقساط ما زالت تستحوذ على 60% من مصروفات الموازنة، مشيرة إلى أن كلا من المصروفات العامة والإيرادات تقل، مع انخفاض عجز الموازنة أيضًا، ولكن مشيرة لوجود انخفاض في الإيرادات أيضًا.