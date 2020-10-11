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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:24 م
السيسى
السيسى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 582 لسنة 2020 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد ، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين بدلا منهم وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.

وصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2017 وبعد مرور 3 سنوات تم إجراء قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد.

يستكمل تشكيل عضوية مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعين كل من :

المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد علي حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.

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