أحمد زاهر يكشف قناة عرض «لؤلؤ» ويواصل تصوير المسلسل

قال الفنان أحمد زاهر، إنه يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذي يقوم ببطولته، ومن المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.وأشار، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن التصوير مستمر على قدم وساق من أجل إنجاز العمل الذي يعد البطولة الأولى له، بعد تألقه في مسلسل "البرنس"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.وأضاف "زاهر"، أنه يصور في أحد استديوهات منطقة المنصورية، مشيرا إلى أن العمل من المفترض عرضه في شهر ديسمبر المقبل، معلنا أن قناة العرض هي قناة "أون"، معبرا عن سعادته بالعمل مع الفنانة مي عمر، التي تقوم بالبطولة النسائية في المسلسل.مسلسل "لؤلؤ" يشارك فيه كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.