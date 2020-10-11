الثلاثاء.. احتفالية «ملحمة أكتوبر» على مسرح البالون

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، احتفالية بعنوان "ملحمة أكتوبر" فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.تتضمن الاحتفالية مجموعة من أشهر الأغاني التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتعد من السمات الفنية الأساسية التى ظهرت وقت حرب النصر، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدرامية والشعر، ويشارك فى تقديم الحفل الفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفى يوسف، إضاءة محمد عبدالمحسن، إعداد وإخراج وليد طه.ويشارك فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، بميدلى لأجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، إلى جانب مجموعة من أغانى الفريق التى اشتهر بها، يتغنى بها الفنانون "عماد كمال، عبدالله الجسمي، عماد كمال، أحمد الأمير".وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة من الأغاني الوطنية والمواويل الشعبية يتغنى بها نجوم الفرقة "فتحي الهواري، نورا صبحي، عبده زغلول، فكري القناوي"، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، إشراف فني للفنان عاطف سعيد.