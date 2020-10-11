تزايد الإقبال على معرض تراثنا للحرف اليدوية بالتجمع الخامس

شهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الأحد، إقبالًا ملحوظًا من قبل الجمهور على معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثانية التي ينظّمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وافتتح المعرض أبوابه للجمهور في يومه الثاني في العاشرة صباحًا، وكان الإقبال متواضعًا وازداد مساء اليوم بعد انتهاء الموجة الحارة، ومن المقرر أن يستمر حتى العاشرة مساءً والدخول مجانًا.يشارك في المعرض ٦٠٠ مشروع وعارض من المحافظات، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المصنعة يدويا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.