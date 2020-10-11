أمير كرارة لـ«الدستور»: تكريم الرئيس أكد لنا أن رسالة «الاختيار» وصلت

أعرب النجم أمير كرارة، عن سعادته وفخره الشديد بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له ولفريق عمل مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، لتجسيدهم واقع حياة رجال القوات المسلحة وتضحيتهم لأجل وطنهم.وقال "كرارة" لـ"الدستور": "شرف لي تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة عن مسلسل "الاختيار" وكان هذا الأمر الذي يشغلنا جميعًا كصناع المسلسل أثناء التحضير له، وهو أن يصل هدفه للجمهور، وبهذا التكريم تأكدت أن الهدف والرسالة قد وصلت، وأوجه الشكر للقوات المسلحة التي ساعدتنا على خروج العمل للنور".وأكد أمير كرارة أنه فخور بتقديم دور الشهيد البطل أحمد المنسي الذي يحكي عن معنى الوطنية وحب البلد دون خوف، وكيف تكون السيرة الطيبة لهؤلاء الذين يضحون بأرواحهم لحماية غيرهم دون انتظار أي مقابل.وأضاف "كرارة" أن السبب الرئيسي لاسم "الاختيار" تحديدًا هو جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد المؤتمرات بخصوص أهمية الوعى والفهم في تشكيل توجهات المواطن المصري، وقال وقتها إن الوعى يمنح الإنسان "الاختيار" وهنا يظهر الفرق بين من آمن بهذا الوطن ومن لم يؤمن به.