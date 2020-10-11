وزير خارجية العراق يصل القاهرة

وصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين إلى القاهرة ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعقد اجتماعًا مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غدٍ الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان.كما سيلتقي وزير الخارجية العراقي المسئولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبوالغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.