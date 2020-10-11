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أيام زمان

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:37 م
أنور وجدي
أنور وجدي
وائل توفيق
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تزوج أنور وجدي ثلاث مرات ولم ينجب أولادًا، وربما لشهرة قصص زواج أنور وجدي بالفنانتين ليلى مراد وليلى فوزي على الترتيب، لم تعرف قصة زواجه الأول التي تمت في فترة الأربعينيات.

تزوج الفنان أنور وجدي من الفنانة المصرية إلهام حسين، وساعدها في أن تصبح ممثلة، وتوقع لها مستقبلًا باهرًا في الفن، وقدمها للمخرج محمد كريم، لتظهر في أول أفلامها أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان ذلك في فيلم "بورسعيد"، وبالفعل نجحت توقعات "أنور" وحقت "إلهام" نجاحًا باهرًا.

لكن على الرغم من مساندة أنور وجدي لإلهام حسين، ومساعدتها في تحقيق حلمها ودخول عالم الفن، فور وصولها وتحقيقها للنجومية، طلبت "إلهام" من مخرج الفيلم عدم الاستعانة بأنور وجدي معها، وكان لها ما طلبت، حسبما ذكر نبيل فاروق في كتابه "شغف السينما".

وكان أنور وجدي في تلك الفترة- الأربعينيات- ممثلًا عاديًا لم يكن قد عرف واشتهر، وبعد موقف "إلهام" منه، زادت الخلافات الزوجية بينهما، ووقع الطلاق بعد ستة أشهر فقط من زواجهما.

وتزوج أنور وجدي من الفنانة ليلى مراد عام 1945، واعتبرت هذه الزيجة من أشهر الزيجات الفنية، وكتبت الصحافة عنها: إنه زواج أمير الانتقام من ليلى بنت الأغنياء، وطلب أنور وجدي الزواج من ليلى مراد بعد اشتراكهما في بطولة فيلم "ليلى بنت الفقراء" عام 1945، وأعلن "وجدي" خبر الزواج بعد مشهد زفة العروسين في نهاية الفيلم، واستمر الزواج نحو سبع سنوات، حتى انفصلا فنيا وواقعيا في الأعوام الأخيرة لحياته.

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«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

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