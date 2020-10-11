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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة ألمانية: خطر عدوى كورونا عن طريق العين ضئيل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:50 م
عدوى فيروس كورونا
عدوى فيروس كورونا
وكالات
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قال طبيب ألماني شارك في دراسة عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين إن خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا عن طريق العين، ضئيل لكنه محتمل.

وخلال المؤتمر السنوي للجمعية الألمانية لطب العيون، أضاف كليمنس لانجه من مستشفى فرايبورج الجامعي أنه إذا حك الشخص عينيه بأيد اختلطت بشخص مصاب بكورونا فإن من "الوارد انتقال الفيروس إلى الغشاء المخاطي للأنف أو الشعب الهوائية".

يذكر أن هناك رابطة داخل الرأس بين العينين والأنف ومن ذلك القنوات الدمعية، وأوضح لانجه أن وضع الدراسة الحالي "ليس فيه شيء يشير إلى أننا يجب أن ننظر إلى العيون باعتبارها منفذًا مهمًّا لدخول أو خروج الفيروس".

يذكر أن المؤتمر المنعقد منذ أول أمس الجمعة حتى اليوم الأحد، شهد نقاشات عبر الإنترنت حول جوانب مختلفة في طب العيون.

وأضاف لانجه أن بعض الدراسات تفترض إمكانية حدوث العدوى عن طريق ملتحمة العين، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت خلايا سطح العين لديها منافذ دخول كافية، مشيرًا إلى أنه في الدراسة التي شارك فيها، لم يتم العثور في الـ46 عينة المأخوذة من أشخاص على كميات مهمة من المستقبلات المهمة لكورونا وهي "ايه إي سي2-" و"تي إم بي آر إس إس2".

وكان باحثون قد عثروا في قرنية العين على أدلة على وجود هذه المستقبلات، لكنهم لم يختبروا انتقالًا فعليًّا لكورونا عبر هذه المستقبلات.

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