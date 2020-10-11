غدًا.. طلاب طنطا يشاركون فى مهرجان مراكز الفنون بالجامعات

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن مشاركة 75 طالبًا وطالبة بالجامعة، غدًا، في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.أكد مبارك أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب في كل الفعاليات والمسابقات والمهرجانات المحلية والدولية، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجيتها لتنمية المهارات والفكر الإبداعي لدى الطلاب، مضيفًا بأن العام الدراسي الجديد سوف يشهد العديد من الأنشطة الطلابية على كل المستويات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.من جانبه أوضح جمال حمزة، المدير العام لرعاية الشباب بجامعة طنطا، بأن فريق الجامعة يضم مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والموسيقى والكورال، لافتًا إلى أن مشاركة الفريق لمَجالي الفنون التشكيلية والمسرح يبدأ من الاثنين الموافق 12-10-2020 وحتى 16-10-2020، بينما مشاركة الفريق لمجال الموسيقي والكورال يبدأ السبت الموافق 17-10-2020 حتى الأربعاء 21-10-2020.