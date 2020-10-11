الكنيسة تحتفل ببدء ثاني شهور السنة القبطية «بابة»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، ببدء شهر بابة ثاني شهور السنة القبطية.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه سمى ببابذة نسبة إلى إله الزرع (بى نت رت) لأن فيه يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الآن باسم "بنود أو أبنود" وله معبد آخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس".وأضاف: "وقد ينسب أيضا إلى المعبود بتاح خالق العالم "بتاح رس أنيف" أي شهر عبادة بتاح، ومركزه مدينة منف بالبدرشين، ويعتبر أبرز أمثال الشهر إن صح زرع بابه، غلب القوم النهابة، وأيضا إن جاء بابه ادخل واقفل البوابة.