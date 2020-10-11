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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس ميناء دمياط يشارك فى فعاليات مؤتمر «مارلوج 9» (صور)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:28 م
مؤتمر مارلوج 9
مؤتمر مارلوج 9
حسام فهمي
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شارك اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات "مارلوج" في نسخته التاسعة 2020، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان (أثر الثورة الصناعية الرابعة على تكامل الموانئ والمدن - برامج استدامة الموانئ العالمية)، والذي يستمر في الفترة من 10 _ 12 أكتوبر الحالي.

حضر الحفل الذى أقيم بمقر الأكاديمية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية رئيس قطاع النقل البحري نائبًا عن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظي الإسكندرية ومطروح، وعدد من سفراء وقناصل الدول وعدد من رؤساء هيئات الموانئ العربية وممثلي المنظمات البحرية الدولية، ومتحدثين من العديد من الدول العربية والأوروبية.

ويشارك في تنظيم المؤتمر لهذا العام مؤسسة ميناء فالينسيا الإسباني، وميناء انتويرب البلجيكي واتحاد موانئ البحر المتوسط، وعدد من المنظمات والشركات الدولية المتخصصة في المجال البحري.

ومن المقرر أن تعقد فاعليات جلسات المؤتمر هذا العام عبر تقنية البث المباشر عبر تطبيق زووم بمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء هيئات الموانئ العربية والدولية وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال النقل البحري ومتحدثين من عدد من دول العالم.

ويعد مؤتمر النقل الدولي واللوجيستيات (مارلوج) حدث سنوي دولي هام يحرص ميناء دمياط على المشاركة فيه لتبادل الخبرات والتجارب مع الحضور من الخبراء الدوليين ومتابعة آخر الأحداث والمستجدات في مجال النقل البحري والمشاركة في وضع التوصيات التي ساهمت وتساهم في الارتقاء بصناعة النقل البحري في الدول العربية.

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