إغلاق قاعدة بيانات الناخبين تنفيذا لقانون «مباشرة الحقوق السياسية»

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للمواطنين الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بانتخابات البرلمان عبر الموقع الرسمي بالهيئة.كما أغلقت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب بشكل نهائي، بحيث لا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد ذلك.وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى انتخاب البرلمان والتى كانت فى 10 سبتمبر الماضى، كما تضمن القانون أنه مع ذلك يجوز حتى قبل 15 يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات بحالتين فقط هما لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بإدراج أو استبعاد ناخب أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.وانتهت اليوم الأحد، المدة القانونية المحددة بـ15 يوما قبل الاقتراع حيث سيكون أول أيام الاقتراع في الخارج 21 أكتوبر بينما فى الداخل يوم 24 أكتوبر، وهو ما يعني انتهاء المدة.