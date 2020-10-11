رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1012 إصابة جديدة بكورونا في إيرلندا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:20 م
كورونا في إيرلندا
كورونا في إيرلندا
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة بجمهورية إيرلندا، ألف و12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين لـ 41 ألفا و714 حالة.

وذكر راديو وتلفزيون أيرلندا "أر تي إي" اليوم الأحد، وجود ثلاثة حالات وفيات ذات صلة‏ بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى ألف و824 حالة.

وأعرب كبير الأطباء في إيرلندا، توني هولوهان، عن قلقه إزاء الأعداد التي يتم رصدها ومدى سرعة تدهورها.

أما وزير الصحة الآيرلندي، ستيفن دونيلي، فقال - في تغريدة على"تويتر": أدرك أن أعداد الإصابة بكوفيد-19 تثير قلق الكثير في جميع أنحاء البلاد، مناشدًا المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف دونيلي: أنه تم تخصيص 600 مليون يورو من أجل خطة الشتاء لإدارة الصحة والسلامة لتمويل الرعاية المخصصة لكوفيد-19 وغيرها، ويتم طرح أكبر برنامج لقاح ضد الإنفلونزا على الإطلاق، كما سيتم الإعلان عن مبادرات أخرى جزءًا من موازنة الدولة".

وعلى صعيد متصل، تم تسجيل 902 حالة جديدة بفيروس كورونا بإقليم آيرلندا الشمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل صديق «فتاة المنوفية» واستعجال التحريات بالقليوبية

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

اكتشاف معادن متبخرة في هواء كوكب خارج المجموعة الشمسية

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

الغناء للوطن بصوت الشباب في حضرة الأمير طاز

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب