«قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي» يستعرض حياة إبراهيم النفثريّ

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "إبراهيم النفثريّ".ووُلد إبراهيم في قرية نثفرا أو نفثرا الواقعة على الضفة اليسرى من الزاب الكبير قبل مصبه في دجلة، في النصف الأول من القرن السادس ضمن عائلة قدمت العديد من الشهداء في عهد شابور الثاني (310- 379). وبعد أن مارس العيشة النسكية، قام بزيارة إلي المراكز الرهبانية في كل من فلسطين ومصر، ثم عاد إلي وطنه حيث أمضي البقية الباقية من حياته في مغارة كما صنف مؤلفات روحية ونسكية، ضم البعض منها *عنانيشوع إلي كتاب فردوس الآباء. وقد قام أيوب بترجمة بعضها مع قوانين إبراهيم الكبير إلى الفارسية، فيما وضع *سبريشوع روسطهم سيرة إبراهيم وتلميذه أيوب.