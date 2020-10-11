رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 21 مخالفة تموينية في مطروح

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:03 م
مخالفات تموينية في
مخالفات تموينية في مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم ضبط 21 مخالفة تموينية بمدينة براني والقرى المحيطة بها.

وأوضح أن المخالفات تضمنت بيع السجائر بأزيد من سعرها، وكذلك عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو مستودع دقيق، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم وجود سجلات بالمخبز.

وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

اكتشاف معادن متبخرة في هواء كوكب خارج المجموعة الشمسية

الإعلامى محمد فودة يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده: دمت قاهرا للزمن

في حدث فلكي استثنائي.. المريخ أكثر إشراقًا في السماء بعد غدٍ

الضباع مهددة بالانقراض في الجزائر

أيام زمان

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

الغناء للوطن بصوت الشباب في حضرة الأمير طاز

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

قبل افتتاحه.. تعرف على كل تفاصيل الدورة الـ59 لصالون الشباب