ضبط 21 مخالفة تموينية في مطروح

قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم ضبط 21 مخالفة تموينية بمدينة براني والقرى المحيطة بها.وأوضح أن المخالفات تضمنت بيع السجائر بأزيد من سعرها، وكذلك عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو مستودع دقيق، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم وجود سجلات بالمخبز.وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.