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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأرميني يصل موسكو للقاء نظيره الروسي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:02 م
وزير الخارجية الأرميني
وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان
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يصل وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في منطقة كاراباخ.

وقال السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توجانيان في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن وزير الخارجية الأرميني سيصل اليوم موسكو وسيُجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين ".

وأضاف السفير الأرميني لدى موسكو:" أن الوضع حول ناغورني كاراباخ والهدنة سيكونان من بين الموضوعات على جدول أعمال المحادثات بين الوزيرين".

وترجح وسائل إعلام روسية أن يصل وزير خارجية فرنسا إلى موسكو غدا الاثنين للقاء الوزيرين الروسي والأرميني، ولا توجد تأكيدات حول وصول وزير الخارجية الأذربيجاني إلى العاصمة الروسية لمواصلة المباحثات حول الهدنة والوضع في منطقة كاراباخ.

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