رنا رئيس: حلم حياتي سيتحقق مع «نجيب زاهي زركش»

حصدت الفنانة «رنا رئيس» جائزة أفضل ممثلة شابة في رمضان 2020 عن مسلسل «ليالينا 80» وفقا لمرصد «إعلاميين الفن المصري EAMA» برئاسة الإعلامي محمد بدر، بمشاركة أكثر من 25 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعربت رنا في بيان صحفي عن سعادتها بهذه الجائزة ووجهت الشكر للمخرج أحمد صالح صاحب الفضل فيما وصلت إليه الآن فهو من رشحها وعلى إثر ذلك ذهبت لتجارب أداء الممثلين بالمسلسل وبالفعل حصلت على دور فتاة تدعى «جميلة» ونتيجة حادثة تفقد البصر طوال المسلسل والذي تعود أحداثه لفترة الثمانينيات.واستعدت رنا للدور من خلال تدريب شخصي لمدة 22 يوم من خلال تغمية أعينها وهي تمشي داخل بيتها وكيف تتعامل مع الناس المحيطة بها بدون رؤيتهم وكذلك المشي داخل الطرقات الداخلية لحديقة الحي الخاص الذي تعيش فيه لكي تصل لمرحلة حين ينقطع التيار الكهربائي فتستطيع رغما عنه أن ترى، ففكرة أن تكون مبصرا وتفقد البصر لها تأثير مختلف وردود فعل مختلفة عما إذا كنت مولودا ضريرا من الأساس، وبالإضافة الى ذلك كان هناك مدربة كفيفة تدعى «ليلى» والتي نقلت عنها الإحساس الداخلي للشخص الكفيف والمختلف من شخص لشخص حسب حالته، علاوة على توجيهات المخرج أحمد صالح.وفيما يتعلق بأبطال مسلسل «ليالينا 80» وصفت رنا الفنان خالد الصاوي: بأنه عبقري، فهو واحد من الممثلين المفضلين بالنسبة لها وكان بمثابة حلم ان تمثل معه أمام الكاميرا، صحيح أنها كانت متوترة في البداية ولكنها اعتبرت مشاهدها معه كورس تمثيل مكثف بشكل مجاني لأجل حظها السعيد، وبالنسبة للفنانة غادة عادل فقد ذكرت رنا: أنها أطيب قلب وأحلى إنسانة تعاملت معها في الوسط الفني ورنا كانت سعيدة أنها جسدت شخصية ابنتها خلال أحداث المسلسل.وعلى جانب آخر فقد شاركت الفنانة رنا رئيس خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل آخر بعنوان «سلطانة المعز» وقد رشحها للدور المنتج ممدوح شاهين بعد تألقها في مسلسل «شبر مية».وقد صرحت رنا أنها حين عرض عليها المسلسل وافقت على الفور لتكرر تجربة تمثيلها مرة أخرى مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد مسلسل «ارض جو» واعتبرتها فرصة كبيرة جدا بلعب دور «ضي» وهي ابنة «سلطانة» بنت البلد التي تسكن في منطقة شعبية تمتلك عربة كبدة، وهي نسخة مصغرة من امها.وأضافت رنا أنها لم تجد صعوبة في تجسيد شخصية إحدى فتيات الحارة الشعبية، وذلك من خلال مشاهدتها للعديد من الأفلام وقيامها بالتعامل مع أفراد من نفس المستوى، وشخصيا تحب رنا في أغلب خروجاتها زيارة أحياء مصر القديمة وتناول الأكلات الشعبية والحلويات مثل «القنبلة» والتي تشتهر بها منطقة السيدة، فكل شخصية تقابلها تستفيد منها بشكل أو بأخر وتخزنها في ذاكرتها وتسترجعها حين يعرض عليك دور ما.ورغم انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن رنا شاركت في أول مسلسل يلقي الضوء على هذا المرض من خلال مسلسل «الحرامي» والذي أذيع على إحدى المنصات الالكترونية.وأشارت رنا إلى أن هذه التجربة كانت رائعة جدا وشعرت بانها وسط عائلتها الثانية مع أبطاله: النجمة رانيا يوسف والنجم بيومي فؤاد وأحمد داش وكارولين عزمي والطفلة بيرلا، واخيرا وليس آخرا المخرج محمد سلامة فلولاه ما ظهر المسلسل المكون من عشرة حلقات بهذه الروح الجميلة.وعن جديدها قالت رنا أنها تستعد لتجسيد شخصية بنت تدعى «تلا» في مسلسل «جمال الحريم» وهو مسلسل طويل 45 حلقة من انتاج سينرجي بطولة النجمة نور، و«تلا» هي بنت تحب عزف الموسيقى وترتبط بعلاقة عاطفية مع الفنان علاء عرفة لتتوالى الأحداث بعد ذلك.وفي نهاية حديثها أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس عن تعاقدها على مسلسل لرمضان 2021 يمثل بالنسبة لها حلم حياتها بالوقوف أمام الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع المخرج شادي الفخراني، وهو مسلسل اجتماعي لايت كوميدي، وتجسد رنا خلاله شخصية «نانسي» ووالدتها هي النجمة انوشكا وخالها سيكون دكتور يحيى الفخراني، وهي تحمد الله وتشكر فضله انه اعطاها هذه الفرصة الكبيرة.