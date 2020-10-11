الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان لمكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات اليوم الأحد، طائرة مساعدات ثانية على متنها 12 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى طاجيكستان سيستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال عمار البريكي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في نور سلطان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام " تواصل دولة الإمارات جهودها لدعم أوجه التنمية في الدول الشقيقة والصديقة انطلاقا من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في هذا المجال خاصة بأوقات الأزمات".وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت طائرة مساعدات طبية لطاجيكستان في شهر مايو الماضي تحمل 10.5 طن من المستلزمات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في طاجيكستان لمكافحة كورونا، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية".