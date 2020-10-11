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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستشفيات دار الفؤاد توقع اتفاقية تعاون فنى لإدارة وتشغيل مستشفى إيليت بمحافظة الإسكندرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:21 م
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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وقعت مجموعة مستشفيات دار الفؤاد، مساء أمس، السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، بروتوكول تعاون فني لإدارة وتشغيل مستشفى إيليت بالإسكندرية، وهو أحد الصروح الطبية الواعدة والذي يتزامن افتتاحه مع توقيع بروتوكول التعاون، وذلك بهدف تعزيز المهارات الإدارية لدى العاملين به. وقد قام بتوقيع البروتوكول أ. خالد أبوهيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الفؤاد في حضور أ. نيراچ مشرا، العضو المنتدب لمجموعة ألاميدا للخدمات الصحية المالكة لمستشفيات دار الفؤاد، ود. مأمون النجار، المدير التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، وأ. سعد أمين، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، وجانب من الطاقم الإداري الخاص بالمستشفيين.

وينص البروتوكول على تولي مستشفيات دار الفؤاد إدارة مستشفى إيليت وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية لدى العاملين به عن طريق إرسال مجموعة من الخبراء ورؤساء الأقسام والمتخصصين والاستشاريين في تلك المجالات والتخصصات من دار الفؤاد إلى مقر المستشفى بالإسكندرية من أجل تدريب العاملين وتبادل الخبرات العملية.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي، تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أحدث النظم والسياسات العالمية لإدارة المنشآت الصحية، وتأهيل المستشفى للحصول على شهادات الاعتماد المحلية والدولية في مجالات جودة الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى، وسلامة المرضى في جميع الأقسام ومنها: إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق.

بالإضافة إلى برنامج للزيارات الدورية من قبل نخبة من أكفأ الأطباء الاستشاريين في كل التخصصات الطبية، وسيتم تحويل الحالات الجراحية المتقدمة التي لا تتم بالإسكندرية إلى أحد مقار دار الفؤاد بالقاهرة، وخاصةً جراحات القلب المتقدمة، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، وزراعات الأعضاء وسيقوم جزء كبير من البرنامج التدريبي بالتركيز على نقل خبرات العمل لدى دار الفؤاد إلى مستشفى إيليت خاصة في مجال إدارة الجودة ومكافحة العدوى اللتين عززتا نجاح دار الفؤاد في الحصول على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية "JCI" لخمس مرات متتالية على مدار خمسة عشر عاما.

وفي هذا الإطار، أعرب أ. خالد أبوهيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الفؤاد، عن اعتزازه باضطلاع دار الفؤاد بتقديم الدعم الفني والإداري للمستشفيات الأخرى كرائدة لقطاع الصحة الخاص في مصر وضمن مسئوليتها المجتمعية نحو تحسين الخدمة الصحية، وأكد بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن رئيس مجلس الإدارة، دكتور فهد صلاح خاطر وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، عن فخره وسعادته بالعمل مع مستشفى إيليت وإدارته من أجل الإسهام في تحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بكل محافظات مصر إيمانا منه بدور القطاع الصحي الخاص في دعم المبادرة الوطنية لدعم قطاع الصحة والحفاظ على صحة المواطن المصري، وأضاف أبو هيف إلى أن كل الترتيبات ستتم مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من العدوى بڤيروس كورونا المستجد وحماية الأطقم الطبية والمرضى باستخدام آخر التوصيات الدولية في هذا المجال.

هذا وقد كانت مجموعة "دار الفؤاد" وقعت، مارس الماضي، بروتوكول تعاون مشابه مع مستشفى مصر بسوهاج ويعد إيليت هو ثاني تعاون لدار الفؤاد في مجال إدارة المنشآت الصحية ضمن مشروع شامل تعمل "دار الفؤاد" على بلورته بحيث تقوم بتأسيس شركة إدارة منفصلة لإبرام وتسيير عقود الشركة الإدارية في المستقبل.

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