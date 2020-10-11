إزالة الإشغالات ومنع تعديات وعشوائيات فى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة إزالة الإشغالات ومنع أي تعديات أو عشوائيات في الشوارع والطرقات حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وسهولة المرور مع تكثيف جهود النظافة العامة.وأزال مجلس مدينة الحمام برئاسة وجيه عمارة، إشغالات الباعة الجائلين أمام مدرسة أبوبكر الصديق بطول شارع الإسكندرية، والتى تمثل عائقا للشارع، ضمن عدد من الحملات تهدف لتوسعه الشارع وإعادة الشكل الجمالي والانضباط، وتم تحرير 7 محاضر أشغال، مع مناشدة المواطنين بعدم وضع إشغالات تعوق الطريق.وفي مرسى مطروح، أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار جهود النظافة مع قيام جهاز النظافة برفع أكثر من 410 أطنان من القمامة صباحا ومساء بنطاق الـ6 أحياء بالمدينة وكل المناطق والعزب مع أعمال الحملة المكبرة بالشواطئ وكورنيش المدينة بإزالة القمامة وكل أنواع المخلفات، تحت إشراف جهاز النظافة العامة وحي وسط بمجلس المدينة.كما تم تعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الشرطية ومحطة سكة حديد والقطارات والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.