مهنى: حديث الرئيس اليوم اتسم بمصارحة الشعب وبعث رسائل طمأنينة لهم
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:00 م
إسلام نصيرطباعة
أثنى المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، قائلا: "كان حديثا حريصا على مصارحة الشعب المصري، وبعث رسائل طمأنينة لهم بأنه لن يسمح لأي دولة من الخارج أن تعبث باستقرار وأمن الشعب المصري".
وأضاف مهنى، أن الرئيس صدق فى وعده عندما قال انتظروا مصر الجديدة، وتحقق بالفعل خلال 6 سنوات لعمل يساوى 20 عاما، فمصر شهدت تحقيق أعلى معدلات في المجالات المختلفة الاقتصاد والسياحة والصناعة والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي كانت تعاني من تحديات كبيرة وتغيرت الآن وأصبح هناك تطوير لتلك الملفات.
وأشار مهنى، إلى أنه يجب تكاتف المصريين يدًا واحدة وعدم الاستماع لأي دعوات أو محاولات تريد المساس باستقرار الدولة، والنيل من خططها للنهوض بها نحو التنمية والإعمار والبناء، مضيفا أن الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم فى مصر، كما أكد الرئيس السيسي، فهناك دول تسعى لنشر الفوضي والبلبلة فى البلاد، مؤكدا أن تكاتف أبناء مصر وتلاحمهم مع الدولة المصرية هو السبيل الوحيد لدحر الإرهاب والانتصار على أهل الشر.
وأكد أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، فالرئيس نجح فى تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية فى البلاد من خلال برنامج إصلاح اقتصادي أنقذ مصر من مخططات كانت تريد لمصر السوء.
وأضاف مهنى، أن الرئيس صدق فى وعده عندما قال انتظروا مصر الجديدة، وتحقق بالفعل خلال 6 سنوات لعمل يساوى 20 عاما، فمصر شهدت تحقيق أعلى معدلات في المجالات المختلفة الاقتصاد والسياحة والصناعة والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي كانت تعاني من تحديات كبيرة وتغيرت الآن وأصبح هناك تطوير لتلك الملفات.
وأشار مهنى، إلى أنه يجب تكاتف المصريين يدًا واحدة وعدم الاستماع لأي دعوات أو محاولات تريد المساس باستقرار الدولة، والنيل من خططها للنهوض بها نحو التنمية والإعمار والبناء، مضيفا أن الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم فى مصر، كما أكد الرئيس السيسي، فهناك دول تسعى لنشر الفوضي والبلبلة فى البلاد، مؤكدا أن تكاتف أبناء مصر وتلاحمهم مع الدولة المصرية هو السبيل الوحيد لدحر الإرهاب والانتصار على أهل الشر.
وأكد أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، فالرئيس نجح فى تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية فى البلاد من خلال برنامج إصلاح اقتصادي أنقذ مصر من مخططات كانت تريد لمصر السوء.