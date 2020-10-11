مهنى: حديث الرئيس اليوم اتسم بمصارحة الشعب وبعث رسائل ‏طمأنينة لهم

أثنى المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، قائلا: "كان حديثا حريصا على مصارحة الشعب المصري، وبعث رسائل ‏طمأنينة لهم بأنه لن يسمح لأي دولة من الخارج أن تعبث باستقرار وأمن الشعب المصري".‏وأضاف مهنى، أن الرئيس صدق فى وعده عندما قال انتظروا مصر الجديدة، وتحقق بالفعل خلال 6 سنوات لعمل يساوى 20 عاما، فمصر شهدت تحقيق أعلى معدلات في المجالات المختلفة الاقتصاد والسياحة ‏والصناعة والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي كانت تعاني من تحديات كبيرة وتغيرت الآن وأصبح هناك تطوير لتلك الملفات.‏وأشار مهنى، إلى أنه يجب تكاتف المصريين يدًا واحدة وعدم الاستماع لأي دعوات أو محاولات تريد المساس باستقرار الدولة، ‏والنيل من خططها للنهوض بها نحو التنمية والإعمار والبناء، مضيفا أن الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم فى مصر، كما ‏أكد الرئيس السيسي، فهناك دول تسعى لنشر الفوضي والبلبلة فى البلاد، مؤكدا أن تكاتف أبناء مصر وتلاحمهم مع الدولة المصرية ‏هو السبيل الوحيد لدحر الإرهاب والانتصار على أهل الشر.‏وأكد أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، فالرئيس نجح فى تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ‏فى البلاد من خلال برنامج إصلاح اقتصادي أنقذ مصر من مخططات كانت تريد لمصر السوء.