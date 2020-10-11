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القبلة

تنظيم مسابقة لوعاظ الأزهر في القرآن الكريم والأحكام الفقهية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:44 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية تنظيم مسابقة علمية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتنمية مهارات الوعاظ والواعظات وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والبحث العلمي سواء من خلال إمدادهم بالمكتبات العلمية المتنوعة أم من خلال عقد المسابقات لتشجيع التنافس فيما بينهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن المسابقة تتضمن حفظ وتجويد القرآن الربع الأول من القرآن الكريم (من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام)، بالإضافة إلى قراءة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الحج، وكتاب موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي رحمه الله.

أضاف عيّاد أن المجمع يعمل على تنظيم المسابقات للوعاظ والواعظات بشكل مستمر لأجل تقديم نموذج دعوى قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة التي يعانى منها المجتمع من خلال تفنيدها ودحض شبهاتها وتفريغها من مضمونها الذى يستهدف ضرب أمن المجتمع وبث الفتنة بين أبنائه.

وأكد الأمين العام أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يقع عليهم دور كبير في نشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

أوضح عيّاد أنه سيتم عقد الاختبار يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، وذلك في حفظ وتجويد الربع الأول من كتاب الله، مع عقد مقابلة للمناقشات، وتقديم تعريف عن مؤلف ومضمون كل كتاب فيما لا يزيد عن خمس ورقات، وسيتم منح الفائزين جوائز مادية وشهادات تقدير؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين نهاية شهر فبراير 2021م.

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