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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق فعاليات الدورة الـ11 للملتقى العربى لأمراض السكر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:56 م
أمراض السكر
أمراض السكر
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انطلقت فعاليات الملتقى العربي لأمراض السكر في دورته الحادية عشر، لمناقشة أمراض السكر وآخر المستجدات الخاصة به.

وذلك برئاسة كل من د. عباس عرابي أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الزقازيق، ود. على عبد الرحيم أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس المؤتمر، د. إيمان رشدي أستاذ السكر والباطنة بكلية طب القاهرة، بالإضافة إلى د. نبيل النجار أخصائي أمراض الباطنة، ود. ضياء عويس أستاذ أمراض الباطنة، وعدد من ممثلي الدول العربية من خبراء أمراض السكر، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، السودان، ليبيا، اليمن، الأردن ولبنان وعدد كبير من وفود عربية أخرى.

وقال د. عباس عرابي أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر هذا العام واجه تحديا كبيرا بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، ولذلك تم إقامة المؤتمر عن طريق البث بواسطة الإنترنت، مما أتاح مضاعفة عدد المحاضرات التي تناقش آخر مستجدات علاج أمراض السكر، وتغطى كافة النقاط المتعلقة بالجديد في عالم علاج السكر.

وألقت د. إيمان رشدي، نائب رئيس الملتقى أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب جامعة القاهرة، محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر، تناولت خلالها علاقة مرض السكر بالسمنة، واستعرضت نوعا جديدا من العلاجات التي تعتبر نقلة نوعية جديدة في علاج مرض السمنة، ويتم استخدامه عالميًا لأغراض إنقاص الوزن، موضحة أنه سيتم طرح هذه العلاجات في مصر خلال الفترة القادمة التي تتراوح من 3-4 أشهر من الأن، مؤكدة أن الأدوية الجديدة لمعالجة مرض السمنة تحتوى على المادة الفعالة (ليراجلوتايد) وهي المادة التي أثبتت كفائتها أيضا في تقليل معدلات الوفاة بأمراض القلب لمرضى السكر.

يذكر أن المؤتمر العربي لأمراض السكر، في دورته الـ11 تضمن العديد من الفعاليات والمحاضرات، والتي وصلت لأكثر من 40 ساعة، تم خلالها عقد 118 محاضرة، بالإضافة الى عدد من ورش العمل التي بلغت إجمالي ساعات عقدها 6 ساعات بمشاركة عدد من شركات صناعة الدواء وذلك على مدار أيام المؤتمر.

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