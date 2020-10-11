إسلام الغزولي: رسائل السيسي اليوم حاسمة مع أعداء الوطن

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 32 في إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، جاءت حاسمة مع أعداء الوطن الذين انسلخوا من الانتماء إليه وارتموا في أحضان أجهزة معادية قائلا: "رسائل الرئيس تعبر وبصدق عن نظرة المصريين تجاه أعداء الوطن وأنه لا تصالح معهم مهما كانت التحديات".وأكد الغزولي، في تصريحات له اليوم الأحد، على أن الإرادة الشعبية المصرية تقف خلف القيادة السياسية وعدم التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية، وإيذاء شعبها وتدميرها، مؤكدًا على أن الشعب المصري يدرك بكل قوة القضية، وأن الأعداء لا مكان لهم بين المصريين بعد إجرامهم فى حق الوطن، على مدار السنوات الماضية والاستهداف المستمر.ولفت القيادي بحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر تتعرض لحروب جديدة للتأثير على الرأي العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة، ولكن الشعب المصري قادر على إفشال كافة محاولات المساس باستقرار الدولة مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن نهج الرئيس علي المصارحة مع الشعب طرح كافة القضايا أمام المواطنين يمثل دائما رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح.وأكد على أهمية زيادة الوعي والعمل على تنمية الإدراك خاصة للشباب.واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية، حيث تُسابق مصر الزمن من أجل استكمال مسيرة التنمية، بعدما شهدته من تراجع في السنوات الماضية.