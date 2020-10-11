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تحقيقات

أسطول الصيد المصري.. فرص عمل للشباب وخطوة في مسار تعليب الأسماك

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:27 م
الدكتور خالد رحومة
الدكتور خالد رحومة
إيناس سعيد
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قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رحومة، إن النتائج الإيجابية لمشروع أسطول الصيد المصري الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المدى البعيد والقريب سيكون بدايتها توفير فرص عمل للشباب والحد من أزمة البطالة، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، من خلال توفير المنتجات البحرية من الأسماك بأسعار منخفضة لأهالي القناة وماله من دور في تحسين مستويات المعيشة والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح «رحومة»: «المشروع سيكون خطوة أولى في مسار تصنيع وتعليب الأسماك، فالوفرة التي ستتم من خلال هذا الأسطول سيكون لها الدور في تغطية السوق المحلية، وندخل في مرحلة التصنيع والتصدير خاصة أن بعض الدول المحيطة منا تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت تعاني من عجز في احتياجاتها، وموقع قناة السويس الاستراتيجي يؤهلها ويتيح لها أن تكون منفذا للعديد من المنتجات الغذائية للدول الأخرى لانخفاض تكاليف النقل واللوجستيات لقربنا منهم من خلال الممر الملاحي».

وتابع: «حدوث الوفرة في الأسماك من خلال هذا المشروع سيكون له الدور في توفير العملة الصعبة للدول، وزيادة الصادرات المصرية من منتج تنافسي لأن أسعاره العالمية أعلى من المتاح، وسيكون له الدور كذلك في الحد من الأسعار في السوق المحلية ومجابهة القوى الاحتكارية، لأنها ستكون بأسعار أقل من المتداولة».

منهج جديد للتعامل في مياه أعالي البحار
وفي السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن عليان، أن أي مشروع جديد يتم تأسيسه يعني زيادة فرص العمل للشباب الأمر الذي يحد من البطالة ويقلل من فرص الهجرة خاصة غير الشرعية للشباب، لأنه يساعد على سحب الشباب من الأسواق وإعطاء فرص العمل التي يحتاجونها، لذلك سيكون له مردوده الإيجابي على المستوى البشري والأمن الغذائي للمواطنين، من خلال الاكتفاء الذاتي للمنتجات السمكية وتقليل الواردات، وزيادتها يعني زيادة فرص التصدير لمصر.

وأضاف: أن هذا المشروع سيمنهج طريقة التعامل في مياه أعالي البحار وهو يعد مجالا جديدا لنا، فهذه السفن سُتعد للصيد في المحيطات المختلفة في بعض الدول الأوروبية وليس للمحيط الخاص بنا فقط، وهو ما يعطي المصداقية للنشاط المصري.

وتابع: «كلما زاد عدد هذه السفن وزاد معها عدد العاملين عليها ومعرفة العائد المادي الذي سيتحصلون عليه، سيكون فرصة جيدة لمحاربة البطالة في مدن القناة، سيكون له مردوده الإيجابي على الحد من البطالة، كما سيشجع الشباب على الاقبال على العمل في هذا المشروع».

يذكر أنه تم الانتهاء من 12 مركب صيد ضمن مشروع أسطول الصيد المصري (100 سفينة) الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة قناة السويس بإعادة بنائه وتسليمه للشباب الصيادين؛ ليساعدهم في إيجاد فرص عمل بمنطقة القناة، والمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، ولتنشيط صناعة الأسماك في مصر.

20 مليون جنيه هو تكلفة المركب الواحد تقريبًا، وتم تصميمه بأياد عاملة مصرية وبأعلى كفاءة من عمال ومهندسين، وتتولى الشركة الوطنية للثروة السمكية التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.

ويبلغ طول المركب الواحد 24 مترًا وسعتها الاستيعابية للأسماك 100 طن، كما تضم وحدات إعاشة لـ12 صيادًا، ومؤهلة للإبحار في مياه أعالي البحار بكفاءة عالية.

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