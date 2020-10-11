أمسية برئاسة الأب بيشوي رسمي لشباب الكنيسة الكاثوليكية

ترأس الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية، والأب بولس بباوي راعي كنيسة العذراء بالمعادي، القداس الإلهي على رأس أمسية شكر لله على الفترة الماضية مع أخوية قانا مصر (فرع القاهرة)، وذلك بتكليف من صاحب النيافة الأنبا باخوم الأسقف المعاون للإيبارشية البطريركية.وربطت العظة التي ألقاها ما بين أن الأسرة هي انعكاس للثالوث الأقدس بقدر طاقة المحبة بين الزوجين.. هذه الطاقة التي نكتشفها من خلال كلمة الله العاملة فينا كأزواج وزوجات.واختُتِم هذا اللقاء الأول من نوعه بعد فترة وباء كورونا بمشاركات الجميع حول مدى تأثير هذه الفترة على كل منا بالإيجاب أو السلب.