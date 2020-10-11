الاحتلال يمنع المزارعين من دخول أراضيهم المحاذية لمستوطنات بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا عسكريا تمنع فيه أصحاب الأراضي المحاذية لبعض المستوطنات جنوب وشرق بيت لحم من دخولها والمكوث فيها.وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسين بريجية، بأن الاحتلال أصدر قرارا عسكريا يقضي بعدم الدخول أو المكوث في أراضٍ محاذية لمستوطنات جنوب وشرق بيت لحم.وأشار إلى أن هذا القرار، الذي سيبقى ساري المفعول حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري، يتضمن السماح للمزارع الذي بحوزته تصريح خاص بالدخول الى أرضه من قبل الاحتلال، ومن يخالف ستستخدم القوة بحقه وسيتعرض للملاحقة القانونية.وأضاف بريجية أن هذا الإجراء التعسفي يأتي مع بدء قطف ثمار الزيتون، ما يعني تكبد المزارعين خسائر جمة.