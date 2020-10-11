حزب الشعب الفلسطيني يدعو لتحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

دعا حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، الهيئات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، المعتقل في سجون الاحتلال والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يومًا.كما طالب الحزب الفلسطيني بتحرك شعبي للتضامن مع الأسير الأخرس وإسناده.وناشد الحزب في بيان له اليوم، دول العالم والهيئات الدولية كافة بما في ذلك الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس.وتابع البيان: "إن المعتقل الأخرس المحتجز في مستشفى كابلان تحت الحراسة العسكرية، يصارع الموت وإن لم يجر التدخل المباشر والعاجل من أجل الإفراج الفوري عنه وتأمين العلاج المناسب له لإنقاذه حياته، فإن شعبنا قد يفقد أسيرًا جديدًا جراء الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الصمت الدولي تجاهها".كما طالب الحزب القيادة الفلسطينية بسرعة تفعيل كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية والإعلامية لتحشيد الرأي العام الدولي لنصرة قضية المعتقل الأخرس وإنقاذ حياته، محملًا الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تعرض الأسير للخطر.