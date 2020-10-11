أمل رمزي: الرئيس أدرك حجم المسئولية والتحديات.. وتجربتنا ستلهم العالم

أن هناك أجيالا جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعاد تصديرها للرأي العام في مصر، لتحويله أداة تدمر للدولة، مؤكدة أن الرئيس السيسي أدرك حجم المسئولية وحجم التحديات، وأنه قادر على بناء مصر الحديثة من جديد، وأن تجربتنا ستكون نموذجا ونبراسا للتنمية والاستقرار لكل دول العالم.



وبينت رمزي، أن الرئيس وضع خططا واستراتيجيات هدفها التنمية ومواجهة التحديات سنجني ثمارها قريبا، وأن رهانه على الشعب لن يخيب، لكن مع ضرورة زيادة الوعي حتى يدرك حجم التحديات.



وتقدمت عضو الشيوخ بالشكر للقوات المسلحة على الدور الوطني الكبير الذي قامت به على كل الأصعدة حتى وصلنا لما نحن فيه من استقرار وأمان، وتقدمت بالشكر للشرطة ووزارة الداخلية العين الساهرة على أمن الوطن، وما يقدمونه من تضحيات حتى ننعم بالأمن.

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي أكد فيها أهمية زيادة الوعي، وأن مصر تخوض حربًا لزيادة الوعي، مشيرةً إلى أن الرئيس، كشف الحقائق أمام الجميع، وعلى الجميع تحمل المسئولية تجاه الوطن الغالي.وأضافت رمزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي، بعث بعدة رسائل، أولاها أن البلاد تواجه تحديا كبيرا عنوانه استقرار الدولة، وأنه لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر، أو تشريد شعبها وتأكيده أيضا