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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2020 المرحلة الثالثة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:45 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ريم محمود
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ينتظر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2020 المرحلة الثالثة وقد قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أنه سيتم تحديد موعد ظهور هذه النتيجة خلال الايام القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2020 المرحلة الثالثة


وأضافت وزارة العليم العالى والبحث العلمي أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2020 المرحلة الثانوية.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لـ"الدستور" أنه سيتم إعلان النتيجة خلال الاسبوع الجارى وسيتم إعلان الموعد تحديدًا من خلال بيان رسمي سوف تصدره وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

‎وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أنه يناشد الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية من سرعة الإنتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وأن يتم تسليم ملفات أوراقهم إلي مكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى يتسنى لهم إنهاء عمليات المراجعة وأن يتم توزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول قبل البداية في الدراسة.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفقًا لبيان صحفي لها الايام الماضية، إنه من المقرر أن تظهر نتائج في تقليل الاغتراب إلي طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 2020 من الثانوية العامة في منتصف الأسبوع الجاري، مشيرا إلي سبب التأخر في إعلانها ويرجع ذلك إلي زيادة عدد طلاب المرحلة والمسجلين من أجل التحويل وكذلك الترتيب والأولوية طبقا إلي قواعد المجلس الأعلى للجامعات.

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جدير بالذكر أن قد ناقش المجلس الأعلى للجامعات استعدادت الجامعات للعام الدراسي الجديد، في ظل تطبيق إجراءات النظام التعليمي الجديد "التعليم الهجين"، وكذلك الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها الفترة المقبلة في ظل خطط وإجراءات الدولة المصرية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامجًا دراسيًا مميزًا وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة، ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.

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