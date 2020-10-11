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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مي جبر: سأعمل على إعادة لقب «المؤرخ المصري»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:48 م
مي جبر
مي جبر
محمد الشريف
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التقت مي كرم جبر، المرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مجموعة من طالبات الجامعات المصرية المختلفة، للتعرف على رؤيتهن حيال وضع التعليم الجامعي والمناهج الدراسية، وآليات تطويرها ليتناسب خريجها مع سوق العمل.

وأوضحت جبر، أن أهمية الاستماع للطلاب لا تقل عن رؤى واضعي المناهج الدراسية، لأن الطلاب يحتكون بسوق العمل قبل التخرج بعام أو أكثر، وهذا يخلق بداخلهم نظرة واضحة حول ما يتمنونه من الدراسة، لتجعلهم قادرين على إيجاد فرصة عمل في أسرع وقت.

وشهد اللقاء عدة مقترحات هامة من خلال الحديث معهن بشأن تطوير العملية التعليمية في جوانب متعددة فيما يخص الدراسة، والتي جاء على رأسها توفير ساعات متوازية للجانب العملي بالدراسة في الكليات النظرية، حيث اعتبرن أن هذه أولى خطوات تخريج شباب مؤهل لسوق العمل، وهو ما اتفقت معه مي جبر.

وقالت مي جبر، في بيان، إن اللقاء خرج أيضًا بعدة مبادرات منها استغلال خبرة خريجي كليات الآداب تخصص تاريخا لرصد وتدوين المرحلة التي نعيشها الآن وعودة لقب "المؤرخ المصري" بين الشباب المصري المثقف، وأن يتم إعداد دورات تدريبية على الأسلوب العلمي لتدوين التاريخ.

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