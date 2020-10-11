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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:16 م
مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأحد، بلغت 14 ألفًا و850 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد- في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفًا و500 ميجاوات مقابل 28 ألفًا و200 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفًا و850 ميجاوات.

من جهته، نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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