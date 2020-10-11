هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

برج العذراء



برج الجدي



برج الميزان



برج القوس



برج الدلو



عام عصيب مر علينا وباقي شهرين فقط وندخل عام 2021، وتتبدل فيه التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج المختلفة، فمواليد الأبراج التي غمرتها السعادة العام الماضي يمكن ألا يحالفهم الحظ في عام 2021، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الأبراج الأكثر حظًا في عام 2021.لن يرى مواليد برج العذراء متاعب كثيرة، وسيرتاحون قليلا، فعام 2021، يحمل لهم الكثير من الايجابية ولكنه سيكون صعب بعض الشيء في بدايته إلا أن العزيمة القوية عندهم ستجعله يتخطون الصعاب بأقل ضرر ممكن.الحظ الجيد حليف مواليد برج الجدي، خلال عام 2021، وسيؤثر حظهم الجيد على نفسيتهم وسيظلون يأملون أن الغد سيكون أفضل، وكل يوم سيكون أفضل ولن يصابوا بالإحباط نهائيا وستخطون كل المشاكل.في عام 2021، سيكون مواليد برج الميزان من الأشخاص المحظوظين، فمع كل محاولة للتقدم سيتفاجأوا بوقوع أمور سارة ومفاجآت ويخططون لأشياء كثيرة جديدة ويمنعون أحداث سلبية من الوقوع.لحسن حظ مواليد برج القوس، أنهم يملكون شخصية قوية متفائلة تساعدهم على الوقوف بقوة أمام حظه السيء الذي يسيطر على حياتهم منذ فترة طويلة في عام 2021 سيحاولون المضي قدمًا وحظهم سيسعفهم، ويتقدمون رغم كل الصعاب التي واجهتهم قبل ذلك.ستسيطر على حياة مواليد برج الدلو في عام 2021، الافراح، وستنتهي الصعاب من مختلف النواحي لكي يتمكنوا من المضي قدمًا، ومع نهاية العام نلاحظ عليهم أنهم أصبحوا في مراتب عليا في أعمالهم.