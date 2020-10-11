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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:14 م
عالم الفلك
عالم الفلك
سلمى بدر
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عام عصيب مر علينا وباقي شهرين فقط وندخل عام 2021، وتتبدل فيه التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج المختلفة، فمواليد الأبراج التي غمرتها السعادة العام الماضي يمكن ألا يحالفهم الحظ في عام 2021، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الأبراج الأكثر حظًا في عام 2021.

برج العذراء
 لن يرى مواليد برج العذراء متاعب كثيرة، وسيرتاحون قليلا، فعام 2021، يحمل لهم الكثير من الايجابية ولكنه سيكون صعب بعض الشيء في بدايته إلا أن العزيمة القوية عندهم ستجعله يتخطون الصعاب بأقل ضرر ممكن.

برج الجدي
الحظ الجيد حليف مواليد برج الجدي، خلال عام 2021، وسيؤثر حظهم الجيد على نفسيتهم وسيظلون يأملون أن الغد سيكون أفضل، وكل يوم سيكون أفضل ولن يصابوا بالإحباط نهائيا وستخطون كل المشاكل.

برج الميزان
في عام 2021، سيكون مواليد برج الميزان من الأشخاص المحظوظين، فمع كل محاولة للتقدم سيتفاجأوا بوقوع أمور سارة ومفاجآت ويخططون لأشياء كثيرة جديدة ويمنعون أحداث سلبية من الوقوع.

برج القوس
لحسن حظ مواليد برج القوس، أنهم يملكون شخصية قوية متفائلة تساعدهم على الوقوف بقوة أمام حظه السيء الذي يسيطر على حياتهم منذ فترة طويلة في عام 2021 سيحاولون المضي قدمًا وحظهم سيسعفهم، ويتقدمون رغم كل الصعاب التي واجهتهم قبل ذلك.

برج الدلو
ستسيطر على حياة مواليد برج الدلو في عام 2021، الافراح، وستنتهي الصعاب من مختلف النواحي لكي يتمكنوا من المضي قدمًا، ومع نهاية العام نلاحظ عليهم أنهم أصبحوا في مراتب عليا في أعمالهم.

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